Irán dice que «cumplió su palabra», pero Trump sostiene que el alto el fuego terminó

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Irán insistió este sábado en que «cumplió su palabra» desde la firma del protocolo de alto el fuego con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua por la reanudación de las hostilidades y acusara de paso a Teherán de querer asesinarlo.

«Irán cumplió su palabra hasta ahora», escribió en X el canciller iraní, Abás Araqchi, quien añadió que «solo puede haber respeto cuando es mutuo».

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes y miércoles con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese del fuego alcanzado en abril.

Trump volvió a afirmar el viernes que ese alto el fuego estaba «terminado», aunque aceptó seguir dialogando con Teherán.

«Irán nos ha pedido que continuemos las ‘conversaciones’. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO», afirmó en su plataforma Truth Social.

El mandatario republicano ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de «locos» y afirmó que «es una pérdida de tiempo tratar con ellos».

Teherán «no ha hecho ninguna petición», dijo por su parte el portavoz de la diplomacia iraní.

El funcionario anunció que Araqchi viajaría el sábado a Omán para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico en el centro de la disputa con Estados Unidos.

Teherán insiste en que debe controlar el paso marítimo y ha expresado su deseo de cobrar tarifas a los barcos que transiten este corredor, por donde en tiempos de paz cruzaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Estados Unidos ha bombardeado Irán durante dos noches consecutivas después de atribuir a Teherán la responsabilidad de los ataques contra tres buques comerciales en Ormuz.

En represalia, Irán ha apuntado a los vecinos del Golfo: Kuwait, donde al menos una persona resultó herida, Baréin, y también Catar, uno de los mediadores en los esfuerzos para resolver el conflicto.

La guerra en Oriente Medio estalló tras los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero.

– Ultimátum –

El viernes por la noche, Donald Trump acusó además a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera.

«1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (…) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!», escribió Trump en su red Truth Social.

«Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán», añadió.

Según los medios estadounidenses Axios y Politico, Washington hizo saber a Teherán que le daba hasta el sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho de Ormuz.

Washington restableció además las sanciones económicas contra el petróleo iraní suspendidas por el protocolo del 17 de junio, una «violación» del alto el fuego, denunció el sábado Araqchi.

Este aumento de las tensiones se produjo en pleno funeral del antiguo líder supremo iraní Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra y enterrado el viernes en el mausoleo del imán Reza, el santuario chiita más sagrado del país, en la ciudad de Mashhad.

Si bien Estados Unidos afirmó haber atacado objetivos militares, la República Islámica acusó a Washington de haber alcanzado también infraestructuras civiles para impedir que los fieles acudieran al funeral de Alí Jamenei.

La calma, sin embargo, ha vuelto desde la noche del jueves al viernes y una delegación de Catar, país mediador entre Teherán y Washington, llegó el viernes a Irán para mantener conversaciones, según un medio local.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país también desempeña un papel de mediador, dijo en X que había instado al presidente iraní, Masud Pezeshkian, a salvar una paz «duramente ganada».

El principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la guerra «nunca terminaría con una rendición de Irán».

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