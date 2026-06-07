Irán dice que ataques en Líbano convierten a Israel y bases de EEUU en objetivos legítimos

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Teherán, 7 jun (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que el bloqueo naval de Estados Unidos y los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

“El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos”, dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria.

Qalibaf consideró que Estados Unidos e Israel «solo entienden el lenguaje de la fuerza» tras los ataques de hoy contra Beirut y aseguró que «la mano de nuestras fuerzas armadas está, como siempre, abierta».

Poco antes el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá «con firmeza y dureza» al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

«Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye», dijo en X influyente político conservador.»Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche”, indicó.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles en Washington un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin la presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un «mensaje especial» para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. EFE

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