Irán dice que busca diálogo, pero que se defenderá «como nunca antes» si se ve acorralada

1 minuto

Nueva York, 28 ene (EFE).- Irán aseguró este miércoles que está «dispuesta al diálogo» con EE. UU., pero advirtió de que si se ve acorralada «se defenderá y responderá como nunca antes», según un breve mensaje a través de la cuenta en X de la Misión Permanente del país ante la ONU.

«Irán está dispuesta a un diálogo basado en el respeto y los intereses mutuos, pero si se ve acorralada ¡se defenderá y responderá como nunca antes!», indica el comunicado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que ha enviado una flota de barcos a ese país que está lista para «cumplir su misión con rapidez y violencia», como en Venezuela. EFE

