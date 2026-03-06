Irán dice que China y Rusia le «están apoyando políticamente y de otras maneras»

2 minutos

Redacción internacional, 6 mar (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia «están apoyando políticamente y de otras maneras» a la República Islámica, sin especificar cómo, y aseguró que la cooperación militar entre Moscú y Teherán «nunca ha sido un secreto».

Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní rechazó dar detalles sobre el papel de otros Ejércitos en la contienda y evitó mencionar a Pekín a pesar de las preguntas del periodista, mientras la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se extiende por Oriente Medio y otras zonas.

El jueves, el Kremlin afirmó que el conflicto en Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio «por muy cínico que pueda parecer».

Anteriormente, la diplomacia rusa llamó a poner fin a la guerra de Irán y mantuvo conversaciones con la mayor parte de potencias del golfo Pérsico, a los que, al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ruso echó en cara no condenar los ataques iniciales por parte de EE.UU. e Israel a la nación persa.

El Gobierno chino también ha reiterado su preocupación por el deterioro de la situación y ha instado a las partes a evitar una mayor escalada, mientras ha anunciado el envío de un enviado especial a la zona para mediar en el conflicto.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó esta semana que China «se opone firmemente a cualquier acción que vulnere la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de otros países» y pidió a las partes implicadas que «eviten agravar las tensiones y el conflicto».

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado la muerte del ayatolá Alí Jameneí y la violación de la soberanía» de Irán. EFE

