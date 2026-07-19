Irán dice que dos buques sufrieron accidente al intentar salir de Ormuz por ruta insegura

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Teherán, 19 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que dos buques sufrieron un incidente al intentar atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera “insegura”, en medio de la escalada militar entre Irán y Estados Unidos y del pulso entre las partes por el control de esa estratégica vía marítima.

“Cuatro buques infractores, con la connivencia y el apoyo de los terroristas estadounidenses, apagaron sus sistemas de navegación e ignoraron las advertencias de la base de control del estrecho de Ormuz de la Armada de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según la Guardia, los cuatro buques intentaban salir del estrecho por una ruta no autorizada por Teherán. Dos de ellos sufrieron un incidente y quedaron detenidos, mientras que los otros dos desistieron de continuar por esa vía. EFE

ash/jgb