Irán dice que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz el domingo por la noche

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Teherán, 20 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este lunes que dos petroleros que, según afirma, intentaban transitar por una ruta «insegura» al sur del estrecho de Ormuz explotaron el domingo por la noche y «quedaron inmovilizados», en medio de la escalada militar y del pulso con Estados Unidos por el control de este estratégico paso marítimo.

«Dos petroleros infractores que, por instigación y coacción del ‘ejército asesino de niños’ de Estados Unidos, intentaban entrar y salir por la ruta insegura y peligrosa situada al sur del estrecho de Ormuz explotaron y quedaron inmovilizados», afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, después de que Washington desmintiera el viernes un incidente similar anunciado por Teherán.

El comunicado no proporciona detalles sobre la identidad de los buques, las causas de las explosiones ni informa de posibles víctimas. EFE

ash/jgb