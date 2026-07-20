Irán dice que dos petroleros explotaron en el estrecho de Ormuz el domingo por la noche

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Teherán, 20 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este lunes que dos petroleros que, según afirma, intentaban transitar por una ruta «insegura» al sur del estrecho de Ormuz explotaron el domingo por la noche y «quedaron inmovilizados», en medio de la escalada militar y del pulso con Estados Unidos por el control de este estratégico paso marítimo.

«Dos petroleros infractores que, por instigación y coacción del ‘ejército asesino de niños’ de Estados Unidos, intentaban entrar y salir por la ruta insegura y peligrosa situada al sur del estrecho de Ormuz explotaron y quedaron inmovilizados», afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, después de que Washington desmintiera el viernes un incidente similar anunciado por Teherán.

El comunicado de la Guardia no proporciona detalles sobre la identidad de los buques, las causas de las explosiones ni informa de posibles víctimas.

El cuerpo militar de élite iraní sostuvo además que la presencia militar estadounidense en la región «carece de toda legitimidad legal» y aseguró que responderá «con firmeza» a cualquier intervención.

Asimismo, advirtió de que, mientras continúen las acciones de Estados Unidos en la zona, el paso por el estrecho de Ormuz «no será seguro» para el tránsito de mercancías, petróleo y gas.

Horas antes, la agencia británica Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de la navegación, informó de que una embarcación se encontraba en llamas en el estrecho de Ormuz, a ocho millas náuticas al noroeste de Kumzar (Omán).

La UKMTO, que citó información de autoridades militares, indicó que la causa del incendio aún no ha sido verificada.

El domingo, la Guardia Revolucionaria informó de que dos buques habían sufrido un incidente al intentar atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera «insegura», tras lo cual aseguró que otras dos embarcaciones que los seguían desistieron de continuar por esa vía.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos desde el 11 de julio, que ha incluido ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Irán sostiene que busca mantener el control del paso marítimo y pretende que los buques naveguen por las rutas que considera autorizadas y con su aprobación, una postura rechazada por Estados Unidos y otros países de la región.

A principios de julio, Omán habilitó una segunda ruta con apoyo de Estados Unidos.

Además, Washington reimpuso el martes pasado el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en Ormuz, dos días después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del paso marítimo, por el que antes del conflicto transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial. EFE

ash/mb