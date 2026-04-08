Irán dice que EE.UU. debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra junto a Israel

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Teherán, 8 abr (EFE).- Estados Unidos «debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos», afirmó este miércoles el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

«Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unido son claros», recalcó el ministro tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y 1.164 heridos.

«El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EE.UU. y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos», insistió.

Irán y Estados Unido acordaron anoche un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero.

Araqchí hizo referencia al acuerdo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que rezaba “un alto el fuego en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares”.

Más tarde, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques de Israel contra Hizbulá en el Líbano son una «escaramuza» separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado la pasada noche con Teherán.

Otros países como Egipto y Catar, dos de los países que colaboraron en los esfuerzos para alcanzar la tregua de dos semanas condenaron también los «brutales ataques» lanzados este miércoles por Israel contra el Líbano y pidieron la intervención «inmediata» de la comunidad internacional. EFE

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