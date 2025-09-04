Irán dice que el embajador australiano ha abandonado el país tras la ruptura de relaciones
Teherán, 4 sep (EFE).- Irán anunció este jueves que el embajador australiano en Teherán ha abandonado su territorio después de que Camberra expulsase a los representantes diplomáticos iraníes tras acusar al país persa de estar detrás de los ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana.
“En respuesta a la acción de Australia, de acuerdo con las costumbres y leyes del derecho diplomático, la República Islámica de Irán también redujo el nivel de su presencia diplomática en Austrália”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, según la agencia Tasnim.
“El embajador australiano abandonó Irán”, añadió el diplomático, que no especificó cuándo.
Australia anunció la expulsión a finales de agosto del embajador iraní en Camberra, Ahmad Sadeghi, y otros tres diplomáticos iraníes tras acusar a la a República Islámica de estar detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel en Melbourne, y el restaurante Continental Kitchen en Sídney.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, informó entonces de que antes del anuncio evacuó a sus diplomáticos de Teherán, pero no concretó si su embajador, Ian McConville, había abandonado el país persa.
Baghaei rechazó hoy una vez más las acusaciones australianas y lamentó la rebaja de relaciones entre ambos países.
“No celebramos esta reducción de relaciones porque creemos que no había razón ni justificación para ello y afecta las relaciones entre ambos países”, dijo.
Australia también ha anunciado que catalogará como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo militar encargado de preservar la República Islámica. EFE
jlr/cg