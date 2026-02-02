Irán dice que espera finalizar en los próximos días un «marco» de negociaciones con EEUU

Teherán, 2 feb (EFE).- Irán afirmó este lunes que espera finalizar en los próximos días un “marco” de negociaciones con Estados Unidos, que ha reiterado sus amenazas contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

“Actualmente estamos examinando y decidiendo los detalles de un proceso diplomático que esperamos que dé frutos en el futuro, incluyendo la forma de realizar el trabajo y el marco”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático indicó que esperan dar detalles sobre estas posibles negociaciones “ en los próximos días”.

Baghaei señaló que “los países de la región desempeñan el papel de mediadores para transmitir mensajes”, en referencia a Turquía, Catar o Egipto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con un ataque a Irán si la República Islámica no accede a cerrar un acuerdo nuclear que le impida desarrollar armamento atómico.

«Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no», declaró Trump.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero se rompieron con el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 los fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos. EFE

