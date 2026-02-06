Irán dice que está «dispuesta» a defenderse al iniciar conversaciones con EEUU en Omán

afp_tickers

4 minutos

Irán se dijo este viernes «dispuesta» a defender su soberanía y seguridad al iniciar en Omán las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear y otros asuntos, en medio de amenazas de Washington entre las que no se descarta una acción militar.

Los diálogos, cuya apertura en la capital Mascate confirmó la televisión iraní, son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025 con ataques a varias instalaciones atómicas.

Irán está «dispuesta a defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a cualquier exigencia excesiva o aventurerismo» por parte de Estados Unidos, advirtió el canciller iraní, Abás Araqchi, durante un encuentro con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, minutos antes del comienzo de las charlas.

«La República Islámica utiliza la diplomacia para defender los intereses nacionales de Irán», añadió el ministro de Exteriores, que representa a su país en las negociaciones.

Araqchi había advertido más temprano en la red social X que «la igualdad, el respeto mutuo y el interés recíproco no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero».

Por parte estadounidense, la delegación negociadora está dirigida por Steve Witkoff, el emisario del presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington tiene la intención de explorar una «capacidad nuclear cero» para Irán, avanzó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al advertir que Trump tenía «muchas opciones a su disposición además de la diplomacia».

La reunión llega precisamente en medio de la tensión, luego de que Estados Unidos movilizara un portaviones a Oriente Medio tras la represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero que dejó miles de muertos, según grupos de derechos humanos.

«Están negociando», dijo Trump sobre Irán el jueves.

«No quieren que los ataquemos, tenemos una gran flota dirigiéndose allí», añadió, en referencia al grupo de portaviones al que ha llamado repetidamente una «armada».

Trump amenazó inicialmente con recurrir a la fuerza militar contra Teherán por la represión contra los manifestantes, pero su retórica se ha enfocado en los últimos días en frenar el programa nuclear iraní, que Occidente teme que esté orientado a fabricar una bomba.

En coincidencia con el inicio de las conversaciones, China dijo este viernes que apoya a Irán «en la defensa de su soberanía, seguridad, dignidad nacional y derechos e intereses legítimos», y mostró su oposición a lo que denominó «intimidación unilateral».

– «Entre conciliación o guerra» –

Con la amenaza estadounidenses de una acción militar aún en la mesa, Estados Unidos ha maniobrado un grupo naval encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln hacia la región, mientras que Irán ha prometido que atacará bases estadounidenses en caso de agresión.

«Estamos listos para defendernos y es el presidente de Estados Unidos quien debe elegir entre la conciliación o la guerra», dijo el portavoz del ejército, el general Mohamad Akraminia, citado en la televisión estatal iraní. Advirtió que Irán tiene acceso «fácil» a las bases estadounidenses en la región.

En medio de las tensiones, los Guardianes de la Revolución de Irán incautaron dos petroleros con sus tripulaciones extranjeras en aguas del Golfo por «contrabando de combustible», informó el jueves la agencia de noticias Tasnim.

No estuvo claro de inmediato qué banderas enarbolaban los petroleros ni las nacionalidades de las tripulaciones.

Entre tanto, desde Doha, Catar, el canciller alemán Friedrich Merz urgió a los líderes iraníes a «entrar realmente en las conversaciones» y agregó que hay un «gran miedo de una escalada militar en la región».

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citado en medios de su país, dijo que «hasta el momento» ve que «las partes quieren hacer un espacio para la diplomacia», y añadió que el conflicto «no es la solución».

Citando a funcionarios iraníes anónimos, el diario The New York Times afirmó que Estados Unidos aceptó que las conversaciones excluyeran a actores regionales y que, aunque la reunión se centraría en la cuestión nuclear, también se discutirían los misiles y los grupos militantes «con el objetivo de elaborar un marco para un acuerdo».

bur/smw/amj-an/mb/mvl/cjc/arm/pb