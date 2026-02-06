Irán dice que está «dispuesto» a defenderse al iniciar conversaciones con EEUU en Omán

Irán y Estados Unidos están manteniendo este viernes en Omán unas conversaciones decisivas para evitar una escalada militar, tras las amenazas de Washington, que envió buques de guerra a la zona.

Los diálogos en la capital Mascate son el primer encuentro de este tipo entre estos dos enemigos acérrimos desde que Estados Unidos se unió a la guerra de Israel contra Irán en junio de 2025, atacando varias instalaciones atómicas.

Irán ha insistido en que las conversaciones se limiten a su programa nuclear, con el fin de obtener el levantamiento de las sanciones que tanto pesan desde hace años sobre su economía.

Pero Estados Unidos quiere hablar también de su programa de misiles balísticos, y del apoyo de Teherán a facciones armadas rivales de Israel en Oriente Medio.

Para mantener la presión, Estados Unidos tiene en el Golfo una decena de buques de guerra y un portaviones.

El gobierno iraní indicó en la red X que las conversaciones están ya en la «segunda fase». «Ambas partes han entendido más o menos lo que cada cual quiere», comentó luego el enviado de la televisión estatal iraní.

Irán está «dispuesto a defender la soberanía y la seguridad nacional del país frente a cualquier exigencia excesiva o aventurerismo» por parte de Estados Unidos, advirtió el canciller iraní, Abás Araqchi, durante un encuentro con su homólogo omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, minutos antes del comienzo de las charlas.

Araqchi había advertido más temprano en la red social X que «la igualdad, el respeto mutuo y el interés recíproco no son retórica, son imprescindibles y constituyen los pilares de un acuerdo duradero».

Por parte estadounidense, la delegación negociadora está dirigida por Steve Witkoff, el emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, que viajó acompañado del yerno del mandatario, Jared Kushner.

Washington tiene la intención de explorar una «capacidad nuclear cero» para Irán, avanzó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al advertir que Trump tenía «muchas opciones a su disposición además de la diplomacia».

Según medios estatales iraníes, las conversaciones se llevan a cabo de manera indirecta, y de momento no había indicaciones de que ambas delegaciones estuvieran hablando cara a cara.

En imágenes publicadas por la cancillería de Omán se podía ver a ambas partes reuniéndose por separado con el ministro Al Busaidi. El ministerio calificó de «decisivas» las conversaciones.

– Presión militar –

Estados Unidos movilizó un portaviones a Oriente Medio tras la sangrienta represión de un movimiento de protesta en Irán a principios de enero, que dejó miles de muertos, según grupos de derechos humanos.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber podido confirmar la muerte de 6.941 personas en esas protestas, en su mayoría manifestantes. Otras organizaciones hablan de balances muchos más altos.

Igualmente, unas 51.000 personas fueron detenidas como parte de la campaña de represión del régimen islámico, según esta organización.

«Están negociando», dijo Trump el jueves, refiriéndose a Irán. «No quieren que los ataquemos, tenemos una gran flota dirigiéndose allí», añadió, en referencia al grupo de buques de guerra.

Trump amenazó inicialmente con recurrir a la fuerza militar contra Teherán por la represión contra los manifestantes, pero su retórica se ha enfocado en los últimos días en frenar el programa nuclear iraní, que Occidente teme que esté orientado a fabricar una bomba. Omán fue uno de los países que disuadió al líder republicano de atacar, junto con Arabia Saudita y Catar.

A propósito de las conversaciones, China dijo este viernes que apoya a Irán «en la defensa de su soberanía, seguridad, dignidad nacional y derechos e intereses legítimos», y mostró su oposición a lo que denominó «intimidación unilateral».

– «Entre conciliación o guerra» –

Con la amenaza estadounidenses de una acción militar aún en la mesa, Estados Unidos ha maniobrado un grupo naval encabezado por el portaviones USS Abraham Lincoln hacia la región, mientras que Irán ha prometido que atacará bases estadounidenses en caso de agresión.

«Estamos listos para defendernos y es el presidente de Estados Unidos quien debe elegir entre la conciliación o la guerra», dijo el portavoz del ejército, el general Mohamad Akraminia, citado en la televisión estatal iraní.

El general advirtió que Irán tiene acceso «fácil» a las bases estadounidenses en la región.

