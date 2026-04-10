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Irán dice que Estados Unidos no ha cumplido aún con dos de las condiciones para negociar

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Teherán, 10 abr (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que Estados Unidos aún no ha cumplido con dos de las condiciones que aceptaron para comenzar negociaciones de paz en Pakistán, como son el alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes congelados.

“Estas dos cuestiones deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones”, dijo este viernes Qalibaf en X.

Estaba previsto que Irán y Estados Unidos comenzasen negociaciones de paz mañana en Pakistán, país que ejerce de mediados entre los dos rivales. EFE

jlr/lss

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