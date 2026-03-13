Irán dice que grupos iraquíes atacaron el avión cisterna de EEUU y mataron a 6 tripulantes

Redacción Internacional, 13 mar (EFE).- Irán aseguró que un avión cisterna estadounidense que se estrelló en el oeste de Irak fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de la república islámica.

Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya informó de que el avión del Ejército estadounidense fue «alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak», lo que provocó que se estrellara y que fallecieran todos los que iban a bordo, en declaraciones citadas también por la agencia iraní Fars.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado asegurando que las víctimas mortales del ataque fueron seis, la tripulación completa, y que el disparo se produjo mientras el avión cisterna estaba abasteciendo un avión de combate «enemigo».

El Comando Central del Ejército estadounidense había informado previamente que el avión cisterna, un KC-135, se estrelló a raíz de un accidente «en espacio aéreo aliado» y que no fue provocado ni por «fuego hostil» ni por «fuego amigo», mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

El Pentágono también aseguró que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave.

Las declaraciones del portavavoz del Ejército iraní no especifican con mayor detalle el origen del misil, pero desde la escalada de tensiones en Oriente Medio las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular, integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, han recibido varios ataques de origen desconocido.

Las Fuerzas de Movilización Popular son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán, formadas en 2014 con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Desde 2016 quedaron integradas en las Fuerzas Armadas y pasaron a formar parte del sistema oficial de seguridad iraquí, pese a que algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, hasta el punto de que determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington. EFE

