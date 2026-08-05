Irán dice que ha acordado con Omán una nueva ruta de navegación en Ormuz

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Teherán, 5 ago (EFE).- Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento, informó este miércoles el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei.

«Las coordenadas geográficas de la ruta propuesta han sido acordadas por ambas partes y, si determinadas terceras partes no obstaculizan el proceso, la declaración conjunta que recoge los principales puntos del entendimiento se encuentra en su fase final de revisión y redacción», afirmó Bagaei en un comunicado.

No obstante, el portavoz de la diplomacia iraní subrayó que un eventual acuerdo entre Irán y Omán no supondrá por sí solo la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, al sostener que su cierre fue consecuencia de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las repercusiones para la seguridad derivadas del conflicto. EFE

ash/rcf