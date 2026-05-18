Irán dice que ha atacado a grupos armados opositores en el Kurdistán iraquí

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Teherán, 18 may (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este lunes que ha atacado a grupos “terroristas antirrevolucionarios” en el Kurdistán iraquí, a los que acusó de actuar apoyados por Estados Unidos e Israel y de intentar introducir de contrabando un gran cargamento de armas y municiones estadounidenses en Irán.

“Golpe de la Guardia Revolucionaria a grupos terroristas antirrevolucionarios en el norte de Irak”, reza un breve comunicado del cuerpo militar de élite iraní, recogido por la agencia Fars, que no precisa cómo ni cuándo se realizaron los ataques.

La Guardia indicó que los grupos, que operaban desde el Kurdistán iraquí vinculados a EE.UU. e Israel, trataban de introducir de contrabando en Irán “un gran cargamento de armas y municiones estadounidenses selladas”, que fue confiscado por las autoridades iraníes.

Las Fuerzas Armadas iraníes atacaron en varias ocasiones posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí durante los choques armados con con Israel y EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en abril que su país envió armas a los kurdos iraníes para que fueran utilizadas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, pero que nunca llegaron a los manifestantes, según el mandatario republicano.

Irán considera grupos terroristas a organizaciones como Komala y el Partido Democrático Kurdo, opositores a la República Islámica, y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones en los últimos años.

Los kurdos constituyen la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, con unos 30 millones de personas repartidas principalmente entre Turquía, Irán, Irak y Siria. EFE

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