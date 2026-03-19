Irán dice que ha atacado el Ministerio de Seguridad y el Canal 13 de Israel

2 minutos

Teherán, 19 mar (EFE).- El Ejército iraní anunció este jueves una oleada de ataques con drones contra objetivos en Israel, entre ellos el Ministerio de Seguridad Nacional en Jerusalén y la sede del Canal 13 israelí en el vigésimo día de la guerra.

“Desde esta madrugada, ataques con drones del Ejército tuvieron como objetivo el Ministerio de Seguridad Nacional del régimen sionista (Israel), ubicado en Jerusalén Este, el Canal 13 de televisión con sede en Tel Aviv, así como edificios e instalaciones de una unidad de las fuerzas terrestres”, informó el Ejército iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, el Ministerio de Seguridad Nacional es el “centro de gestión de crisis” de Israel, mientras que el Canal 13 constituye uno de los “principales instrumentos mediáticos” del país, al que acusó de desempeñar un papel en lo que denominó “operaciones psicológicas” contra Irán.

Asimismo, señaló que la base atacada, situada cerca de las fronteras con Líbano y Siria, tiene un “valor estratégico como punto de vigilancia y despliegue” de unidades terrestres israelíes.

Según el Ejército iraní, estos ataques se realizaron en represalia por la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo israelí el martes por la noche, un día después del asesinato del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

El anuncio del Ejército se produce poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara del lanzamiento de misiles contra la Quinta Flota de la Armada de EE.UU., desplegada en Oriente Medio, y contra objetivos energéticos en Israel.

Estos ataques tienen lugar en medio de la escalada de tensiones por el ataque de ayer de Israel contra el yacimiento de gas Pars del Sur —que abastece el 80 % de las necesidades internas del país persa—, a lo que Irán ha respondido con ofensivas contra varias refinerías en Arabia Saudí y Catar. EFE

ash/jgb