Irán dice que ha atacado un petrolero tras ignorar advertencias en el golfo Pérsico

2 minutos

Teherán, 7 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que ha atacado un petrolero «tras ignorar repetidas advertencias», en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra de Irán.

«Un petrolero con el nombre comercial Prima, tras ignorar repetidas advertencias de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un dron suicida», afirmó la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La nota reiteró el mensaje de que los petroleros y embarcaciones comerciales de «países aliados de naciones hostiles» no tienen permitido atravesar el estrecho de Ormuz.

La información del ataque no ha podido ser confirmada de manera independiente.

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, a pesar de que Teherán negó el jueves que haya cerrado el paso.

Este sábado se cumple una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que se ha extendido a 16 países y ha provocado la muerte de 1.200 personas solo en la República Islámica, y varios cientos en Líbano, donde ha revivido la ofensiva israelí contra la milicia chií Hizbulá.

El conflicto ha desatado además una fuerte alza del petróleo, que EE.UU. podría tratar de controlar retirando más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global, dijo el viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. EFE

ash-daa/vh