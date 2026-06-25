Irán dice que la OTAN fue «cómplice» de los ataques de Estados Unidos contra su país

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Bangkok, 25 jun (EFE).- El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo este jueves que la OTAN fue «cómplice» de los ataques de Estados Unidos contra territorio iraní y por ello violó el derecho internacional.

El comentario de Baghaei, que publicó en su cuenta de X, se produce tras unas declaraciones del secretario general de la alianza militar, Mark Rutte, en su visita a Washington, donde dijo que socios europeos han prestado apoyo logístico para el conflicto.

«Esto constituye una admisión clara y condenatoria de la complicidad activa de la OTAN en una agresión ilegal contra un Estado miembro de la ONU. Una violación flagrante de las normas del derecho internacional y de los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas», dijo en X Baghaei.

El representante de Teherán remarcó que la OTAN y los miembros que participaron «deben rendir cuentas».

Baghaei acompaña su publicación con un video de una entrevista a Rutte en el canal estadounidense Fox News donde el secretario de la alianza cita como ejemplo el uso de bases militares estadounidenses en Italia y un aeropuerto de Rumanía por aviones del país norteamericano implicados en la guerra con Irán.

«Italia y Rumanía son mencionadas explícitamente (…) como participantes en la agresión contra Irán. Junto con todos los demás países europeos que han apoyado la agresión estadounidense-israelí contra Irán, deben explicar a su pueblo y al mundo por qué optaron por colaborar en este acto flagrante de agresión y en la comisión de atrocidades masivas contra el pueblo iraní», subraya el portavoz.

Rutte se reunió el miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó a socios de la OTAN como España por la negativa a permitir el uso de bases en su territorio para que aeronaves estadounidenses despegaran para participar en ataques contra Irán.

El representante de la OTAN, por su parte, defendió ante Trump la cooperación europea en su conjunto en la guerra entre EE.UU. e Irán y dijo que simplemente ha habido «casos aislados» en los que socios de la Alianza optaron por no abrir sus bases para el Pentágono.

«Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí. Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegando desde bases aéreas europeas», dijo el secretario general al presidente estadounidense durante una reunión abierta a los medios. EFE

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