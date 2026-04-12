Irán dice que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará si EE.UU. no acepta acuerdo

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Islamabad, 12 abr (EFE).- Irán aseguró este domingo que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará, en referencia a las restricciones impuestas desde el inicio de la guerra y al protocolo de seguridad que Teherán ha propuesto para controlar este punto, a no ser que Estados Unidos acepte un «acuerdo razonable».

Así lo indicó este domingo a la agencia iraní Mehr una fuente iraní informada sobre las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos que concluyeron esta mañana en Islamabad, en las que tras 21 horas de negociaciones, las partes en conflicto no llegaron a ningún acuerdo. EFE

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