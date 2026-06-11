Irán dice que los ataques de EE.UU. dejan “sin efecto en la práctica» el alto el fuego

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Teherán, 11 jun (EFE).- Irán afirmó este jueves que los últimos ataques estadounidenses contra su territorio “han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó de las “peligrosas consecuencias” a Estados Unidos.

«Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no solo constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional relativas al respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados, sino que también han dejado sin efecto en la práctica el alto el fuego del 8 de abril”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado. EFE

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