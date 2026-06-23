Irán dice que los europeos se han «marginado así mismos» en las negociaciones nucleares

Compartir

1 minuto

Teherán, 23 jun (EFE).- Irán afirmó este martes que los países europeos “se han marginado a sí mismos” y no forman parte de las negociaciones que el país persa mantiene con Estados Unidos por lo que considera falta de “capacidad de decisión propia”.

“Los europeos, debido a su propio comportamiento en estos uno o dos años, se han marginado a sí mismos”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático recordó la reimposición de las sanciones internacionales contra la República Islámica el año pasado por iniciativa de Francia, Reino Unido y Alemania, y consideró que los europeos no han “mostrado ni voluntad ni capacidad de decisión propia”.

“Europa, si quiere desempeñar un papel en los asuntos internacionales, debe cambiar su enfoque y decidir actuar de manera independiente y responsable. Con quejas y reproches constantes no se va a mejorar la posición de Europa”, dijo Bagaei.

El diplomático se refirió en concreto a Francia, que aseguró la semana pasada que intervendrá en la decisión de levantar o no las sanciones que se aplicaron a Teherán en el marco de la ONU.

No creo que estos enfoques y comportamientos sean dignos de un país como Francia”, dijo Bagaei acerca de las declaraciones de Paris.

Francia, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea jugaron un papel fundamental en el acuerdo nuclear de 2015, que el presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó en 2018, pero ahora no están incluidos en las negociaciones entre Teherán y Washington. EFE

ash-jlr/jgb