Irán dice que no puede confiar en EE.UU. tras los ataques durante las negociaciones

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Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este viernes en Nueva Delhi que la falta de confianza con Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones bilaterales, después de que Washington atacara territorio iraní mientras ambas partes mantenían contactos diplomáticos.

«El problema más importante ahora es la desconfianza», declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi.

Aún así, el canciller iraní sostuvo que Teherán sigue creyendo que no existe una solución militar para el conflicto y defendió la necesidad de mantener las negociaciones.

«No hay otra solución que una solución negociada», afirmó.

Araqchí aseguró que Irán había retomado conversaciones con Estados Unidos y apenas días después los estadounidenses iniciaron los ataques.

«El último encuentro fue el 26 de febrero. El negociador nos dijo que había avances significativos, pero dos días después comenzaron los ataques”, declaró.

El ministro iraní acusó además a Washington de enviar «mensajes contradictorios» sobre el proceso diplomático y aseguró que eso dificulta cualquier avance en las conversaciones.

«Cada día el mensaje es diferente, y eso es un problema», afirmó.

Araqchí insistió además en que Irán resistirá la presión occidental igual que lo ha hecho durante décadas bajo sanciones internacionales.

«Hemos resistido más de 40 años de sanciones, pero eso no ha cambiado nuestra determinación», señaló.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia iraní se producen en medio de una frágil tregua en Oriente Medio y durante la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, marcada por las divisiones internas del bloque sobre la guerra y el futuro de las negociaciones con Washington. EFE

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