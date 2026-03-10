Irán dice que Ormuz será un estrecho de paz para todos o de sufrimiento para belicistas

1 minuto

Teherán, 10 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”, dijo en X Lariyani. EFE

jlr/lss