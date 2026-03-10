The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán dice que Ormuz será un estrecho de paz para todos o de sufrimiento para belicistas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 10 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que el estratégico paso de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o de derrota y sufrimiento para los belicistas, en referencia a Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz será un estrecho de paz y prosperidad para todos o un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”, dijo en X Lariyani. EFE

jlr/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR