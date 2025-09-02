Irán dice que países europeos tratan de reimponer sanciones a petición de EE.UU. e Israel

The Swiss voice in the world since 1935

Teherán, 2 sep (EFE).- Irán afirmó este martes que Estados Unidos e Israel están detrás del intento de los países europeos de reimponer las sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear.

“Las informaciones en medios indican que el E3 (Reino Unido, Francia y Alemania) inició el mecanismo de restauración automático (de sanciones) por petición de Estados Unidos e Israel”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.

El diplomático indicó que EE.UU. “ha dificultado repetidamente el camino de la diplomacia”, lo que muestra que “no tiene buena voluntad” y reiteró que el E3 no tiene base legal ni moral para reimponer las sanciones internacionales contra el país persa.

“Las partes que han incumplido sus propios compromisos no están en posición de culpar a Irán”, dijo Baghaei.

El E3 inició el jueves el mecanismo de restauración automático de las sanciones de las Naciones Unidas contra Teherán en un plazo de 30 días por su programa atómico, al considerar que Irán incumplido de forma “clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015.

El grupo europeo ha ofrecido a Teherán extender el plazo del proceso, que finaliza el 18 de octubre, si reanudaba la cooperación con la agencia nuclear de la ONU -suspendida tras la guerra de doce días con Israel en junio-, informar sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % y volver a la mesa de negociación con Estados Unidos.

Irán mantiene que Reino Unido, Alemania y Francia no tienen legitimidad para iniciar el proceso de reinstauración de sanciones de la ONU dado que no han cumplido con sus obligaciones del acuerdo nuclear de 2015.

El acuerdo de 2015 establecía el levantamiento de sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní, pero en 2018 Estados Unidos lo abandonó y restauró medidas punitivas contra el país persa, ante lo que considera la pasividad europea.

China y Rusia, firmantes del acuerdo nuclear, apoyan a Irán y los tres países mandaron una carta a Naciones Unidas rechazando la postura europea. EFE

