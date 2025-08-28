Irán dice que responderá al inicio del proceso de reimposición de sanciones de la ONU
Teherán, 28 ago (EFE).- Irán afirmó este jueves que responderá de “manera apropiada” al comienzo del proceso de «reinicio rápido” para volver a imponer las sanciones de Naciones Unidas sobre su programa nuclear por parte de Reino Unido, Francia y Alemania, acción que calificó de “ilegal” e “invalida”.
“Esta escalada provocadora e innecesaria tendrá respuestas apropiadas”, dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en un comunicado.
El jefe de la diplomacia iraní afirmó que el inicio del proceso por parte de los europeos “socavará gravemente el proceso de interacción y cooperación entre Irán y la agencia (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, una colaboración ya paralizada desde la reciente guerra de los 12 días con Israel. EFE
jlr/vh