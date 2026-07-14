Irán dice que sigue vendiendo crudo pese a que EE.UU. revocó la exención de las sanciones

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Teherán, 14 jul (EFE).- El ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Pakneyad, afirmó este martes que las exportaciones de crudo del país continúan «con normalidad» pese a que Estados Unidos revocó la exención temporal de las sanciones petroleras prevista en el memorando de entendimiento para la paz y mientras Washington restablece el cerco naval sobre la República Islámica.

«A pesar de la cancelación de la exención de 60 días las exportaciones de petróleo de Irán continúan con normalidad y no se prevé que surjan problemas en este ámbito», escribió Pakneyad en su canal de Telegram.

El ministro explicó que el Ministerio de Petróleo iraní diseñó hace años mecanismos para sortear las sanciones estadounidenses y que esas estructuras nunca fueron desmanteladas, ni siquiera durante el periodo en el que estuvo vigente la exención temporal. EFE

ash/jgb