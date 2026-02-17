The Swiss voice in the world since 1935

Irán dice que trabaja con OIEA sobre acuerdo para inspección de sitios nucleares atacados

Ginebra, 17 feb (EFE).- Irán trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en un acuerdo integral de salvaguardas para la inspección de las instalaciones nucleares que fueron atacadas por EE.UU. en junio pasado, dijo este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en la Conferencia de Desarme de la ONU.

«Esas instalaciones requieren un marco acordado mutuamente entre Irán y la agencia. Esto es algo en lo que estamos trabajando», sostuvo Araqchí, poco después de haber mantenido en Ginebra negociaciones indirectas con Estados Unidos sobre su programa nuclear. EFE

