Irán dice que un retorno a la guerra traería «más sorpresas» para el Ejército de EE. UU.

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Redacción internacional, 20 may (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles que un eventual retorno a la guerra traería consigo «más sorpresas» para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, después de que Washington publicara un informe sobre aeronaves militares dañadas durante el conflicto.

A través de X, el canciller compartió el reporte del Congreso estadounidense que da cuenta de 42 aeronaves dañadas total o parcialmente en medio de los ataques conjuntos de EE. UU. e Israel contra Irán -que comenzaron el 28 de febrero- y estima las pérdidas en 29.000 millones de dólares.

«Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas», sostuvo.

Araqchí hizo esta advertencia horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera un nuevo ultimátum a Teherán para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

El canciller expresó el viernes en Nueva Delhi, a donde viajó para una reunión de los BRICS, que la falta de confianza con Estados Unidos sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones bilaterales, estancadas desde hace semanas, al tiempo que acusó a Washington de enviar «mensajes contradictorios».

Aún así, reiteró que desde el punto de vista de Irán no existe una solución militar para el conflicto, sino una negociada.

Por su parte, Trump aseguró el martes que estaba decidido a emprender un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.

Explicó que el lunes estuvo «a una hora» de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

«No podemos permitirles (a Irán) obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, EAU (Emiratos Árabes Unidos), Catar y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear», declaró.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un «ataque a gran escala» contra Irán si las negociaciones fracasan. EFE

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