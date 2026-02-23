Irán dispuesto a responder «con fuerza» a cualquier ataque de EEUU, aunque sea limitado

Teherán advirtió este lunes que responderá «con fuerza» a cualquier ataque a su territorio, aunque sea selectivo, después de que Donald Trump afirmara contemplar esa posibilidad en Irán, escenario de nuevas manifestaciones estudiantiles contra el poder.

El presidente estadounidense, que desea alcanzar con Irán un acuerdo sobre su programa nuclear, ordenó un despliegue naval y aéreo en Oriente Medio.

«No hay un ataque limitado. Un acto de agresión se considerará un acto de agresión. Punto final», declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en rueda de prensa en Teherán.

Contestó así cuando le preguntaron por las declaraciones de Donald Trump, quien dijo el viernes que «considera» un ataque limitado contra Irán si este país no alcanza rápidamente un acuerdo con Estados Unidos.

«Cualquier Estado reaccionaría con fuerza a un acto de agresión en virtud de su derecho inherente a la legítima defensa, y eso es precisamente lo que haríamos», recalcó Baqai.

– Evitar una «escalada» –

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Qaribabadi, advirtió del riesgo de una «escalada» más allá de las fronteras de su país en caso de ataque y llamó «a todos los países comprometidos con la paz y la justicia a tomar medidas significativas» para evitarlo.

Estados Unidos e Irán celebraron el 17 de febrero en Suiza una segunda ronda de negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, sobre el programa nuclear de Teherán en un momento de gran tensión después de que Washington desplegara dos portaviones en la región.

Irán y Omán han confirmado más conversaciones el jueves, pero Estados Unidos no lo ha hecho.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, encabeza las negociaciones por parte de Teherán, mientras que Estados Unidos está representado por el emisario Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner. ¡

El presidente estadounidense había dicho el jueves que se daba un plazo de diez a quince días para decidir sobre un eventual recurso a la fuerza contra Teherán.

A pesar de esa nueva advertencia, el canciller iraní consideró el domingo que existían «buenas opciones de llegar a una solución diplomática en la que todos ganen».

Araqchi afirmó que esperaba entregar pronto «una primera versión» del texto al equipo estadounidense.

Las anteriores conversaciones entre ambos países se vieron interrumpidas en junio de 2025 por la guerra desencadenada por Israel contra Irán, en la que intervino Washington bombardeando instalaciones nucleares de la república islámica.

Los occidentales temen que Teherán quiera dotarse de la bomba atómica, algo que el gobierno iraní niega, y asegura que su programa nuclear tiene únicamente fines civiles.

A cambio de un acuerdo sobre su programa nuclear, Irán espera que Estados Unidos levante las sanciones que socavan su economía.

– Nuevas manifestaciones –

La tensión entre Estados Unidos e Irán repuntó de nuevo a raíz de la sangrienta represión de una oleada de manifestaciones por parte de las autoridades iraníes a principios de año, que llevó a Trump a prometer «ayudar» al pueblo iraní.

Por primera vez desde enero, en los últimos días se organizaron varias concentraciones contra el poder en algunas ciudades.

El lunes, unos videos divulgados por las redes sociales y verificados por AFP mostraban a grupos de estudiantes en una universidad de Teherán quemando la bandera de la república islámica, adoptada después de la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

La multitud, compuesta mayoritariamente por mujeres, gritaba «¡Abajo la república islámica!» y lemas contra el guía supremo, Alí Jamenei, y contra las autoridades religiosas.

Algunos iraníes contaron que el lunes habían recibido un SMS que decía que la residencia del líder supremo y la sede del Consejo de Seguridad Nacional habían sido «atacados».

Este lunes, las fuerzas de seguridad patrullaban en las principales intersecciones de Teherán.

