Irán e Israel prosiguen sus ataques pese a esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra

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Irán e Israel cruzaron nuevos ataques y Estados Unidos afirmó que «continúa» su ofensiva, pese a los esfuerzos diplomáticos para llevar a la república islámica y Washington a la mesa de negociaciones con el fin de encontrar una salida a la guerra.

La Casa Blanca reconoce explorar «nuevas» opciones diplomáticas pero advirtió que su ofensiva «continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono».

En este contexto la vía diplomática se activa desde varios frentes para acabar con una contienda bélica que puso patas arriba los mercados energéticos.

Sehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, un país aliado de Irán, dijo el martes que está dispuesto a acoger conversaciones, cuando la guerra entra en su cuarta semana, paralizando parte del transporte mundial de hidrocarburos.

Para Michael Kugelman, experto en el sureste asiático en el gabinete Atlantic Council, que Islamabad se implique para mediar tendría sentido.

«Pakistán es uno de los pocos países que mantienen relaciones cercanas tanto con Teherán como con Washington», explicó.

Otros países se han movilizado a favor del diálogo, como Catar, que «apoya todos los esfuerzos diplomáticos» pero no participa de forma «directa» en ellos.

Egipto parece estar jugando sus propias cartas. Su ministro de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, conversó con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán en los últimos días, según varios comunicados oficiales.

Un papel de facilitador al que El Cairo está acostumbrado: el año pasado acogió negociaciones entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Pero para negociar hacen falta dos y nadie sabe quién representa a la parte iraní 24 horas después de declaraciones contradictorias del presidente estadounidense Donald Trump.

El lunes Trump pospuso primero «cinco días» los bombardeos que había amenazado con llevar a cabo contra la red eléctrica iraní si Teherán se negaba a desbloquear el estrecho de Ormuz, un paso marítimo por donde solía circular el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Luego, afirmó que Teherán y Washington habían hallado «puntos de acuerdo importantes» en unas negociaciones con un misterioso «líder», que no nombró, aunque sí que precisó que no se trataba del guía supremo Mojtaba Jamenei.

Pero más tarde amenazó con «continuar bombardeando alegremente» la república islámica si las negociaciones fracasan.

– Los combates continúan –

En medio de la incertidumbre, los combates continúan.

Un ataque alcanzó un barrio acomodado del norte de Tel Aviv, con un balance de cuatro heridos. Más tarde dos adultos y un bebé resultaron heridos en el sur de Israel.

Arabia Saudita, Baréin y Kuwait también dijeron ser objeto de ataques con drones y misiles, sin lamentar víctimas.

Un civil marroquí que trabajaba para el ejército de Emiratos Árabes Unidos murió sin embargo por un misil iraní en Baréin.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo «una serie de bombardeos a gran escala (…) en varias regiones de Irán», incluida Isfahán.

Algunas instalaciones de esa ciudad del centro del país se vieron «parcialmente dañadas» y un proyectil alcanzó las inmediaciones de una planta de tratamiento del gasoducto de Jorramshahr, en el suroeste, indicó la agencia de prensa Fars.

En Teherán, la población sufre los constantes bombardeos.

«Es como si nos hubiéramos acostumbrado a la situación. Los ruidos, las explosiones y los misiles forman parte de nuestra vida cotidiana», declaró a la AFP por teléfono una mujer de 35 años, originaria del Kurdistán iraní y residente en Teherán.

– «No regresarán» –

«En general, la guerra aún no ha interrumpido mucho (el funcionamiento de) la ciudad», declaró a la AFP un corredor de bolsa de 30 años que pidió no ser identificado. Por encima de todo él espera que «no empiecen a bombardear las centrales eléctricas».

Israel, en guerra también contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, anunció el martes que se apoderará de una amplia zona del sur del Líbano para garantizar su seguridad, mientras continúa sus ataques en el resto del territorio libanés, con tres muertos cerca de Beirut y cinco más en el sur.

«Los cientos de miles de habitantes del sur del Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del Litani hasta que no se garantice la seguridad de los habitantes del norte (de Israel)», advirtió el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

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