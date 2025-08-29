Irán ejecutó a al menos 841 personas este año, denuncia la ONU
Más de 800 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio del año, indicó este viernes la ONU, que denunció el uso de la pena capital como «herramienta de intimidación por parte del Estado».
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo haber observado «un incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025».
«Las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 841 personas desde el inicio del año y hasta el 28 de agosto de 2025», dijo a la prensa la portavoz Ravina Shamdasani, advirtiendo que «la situación real» podría ser «peor, dada la falta de transparencia» de la República Islámica.
Sólo en julio, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos destacó que Irán ejecutó a al menos 110 individuos, es decir el doble de los ajusticiados en julio de 2024.
«El elevado número de ejecuciones denota un patrón sistemático de empleo de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado», dijo la portavoz.
Shamdasani lamentó en particular el recurso a ejecuciones públicas en Irán, y dijo haber documentado siete casos de este tipo desde el inicio del año, que describió como «un ultraje a la dignidad humana».
La portavoz agregó que en este momento 11 personas están expuestas a ser ejecutadas de forma inminente, entre ellas seis acusados de rebelión armada por ser, supuestamente, integrantes del grupo exiliado opositor Muyahidines del Pueblo de Irán.
