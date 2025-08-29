The Swiss voice in the world since 1935

Irán ejecutó a al menos 841 personas este año, denuncia la ONU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Más de 800 personas fueron ejecutadas en Irán desde el inicio del año, indicó este viernes la ONU, que denunció el uso de la pena capital como «herramienta de intimidación por parte del Estado».

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo haber observado «un incremento significativo en el número de ejecuciones durante la primera mitad de 2025».

«Las autoridades iraníes ejecutaron a al menos 841 personas desde el inicio del año y hasta el 28 de agosto de 2025», dijo a la prensa la portavoz Ravina Shamdasani, advirtiendo que «la situación real» podría ser «peor, dada la falta de transparencia» de la República Islámica.

Sólo en julio, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos destacó que Irán ejecutó a al menos 110 individuos, es decir el doble de los ajusticiados en julio de 2024.

«El elevado número de ejecuciones denota un patrón sistemático de empleo de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado», dijo la portavoz.

Shamdasani lamentó en particular el recurso a ejecuciones públicas en Irán, y dijo haber documentado siete casos de este tipo desde el inicio del año, que describió como «un ultraje a la dignidad humana».

La portavoz agregó que en este momento 11 personas están expuestas a ser ejecutadas de forma inminente, entre ellas seis acusados de rebelión armada por ser, supuestamente, integrantes del grupo exiliado opositor Muyahidines del Pueblo de Irán.

nl/rjm/avl/es

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
23 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR