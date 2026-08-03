Irán ejecuta a dos hombres acusados de espiar para Israel

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Dos hombres fueron ejecutados el lunes en Irán luego de haber sido condenados por espionaje a favor de Israel, el enemigo jurado de la república islámica, anunció el órgano de prensa del poder judicial, Mizan.

«Omid Behzad y Pouria Safvat fueron ahorcados esta mañana (lunes) por haber transmitido las coordenadas de emplazamientos militares y de seguridad sensibles a agentes del Mosad», los servicios de inteligencia exterior israelíes, publicó Mizan.

El medio no proporcionó ninguna información sobre la fecha de su detención ni sobre el juicio, pero indicó que habían sido condenados por «espionaje y colaboración con el régimen sionista».

Según la televisión estatal iraní, los dos hombres fueron condenados por espionaje durante la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán, y durante la ofensiva anterior, en junio de 2025, que duró 12 días.

Irán es el segundo país, después de China, que realiza el mayor número de ejecuciones, según grupos de defensa de los derechos humanos, y las ejecuciones se han multiplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

Las autoridades ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025, un récord desde 1989, según las ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, y Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM), cuya sede se encuentra en París.

Amnistía Internacional denunció la semana pasada una «escalada» de las ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades iraníes, tras el anuncio de Teherán del ahorcamiento de dos hombres que habían participado en las multitudinarias manifestaciones en Irán entre finales del año pasado y principios de 2026.

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