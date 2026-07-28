Irán ejecuta a dos hombres por el asesinato de policías durante las protestas de enero

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Redacción Internacional, 28 jul (EFE).- Las autoridades iraníes ejecutaron este martes a dos hombres condenados tras ser acusados de haber participado en el asesinato de agentes de policía en la ciudad de Isfahán (centro) durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en enero, lo cual eleva a 26 la cifra de manifestantes ahorcados.

Los dos ejecutados hoy forman parte de un grupo de personas acusadas por los incidentes registrados en enero en una plaza de Isfahán, en la que perdieron la vida cuatro oficiales, según recoge la agencia de noticias Fars.

Conforme a la versión oficial, ambos -identificados como Abolfazl Sepahi y Amirhossein Safari- atacaron a agentes de la policía, «les rociaron gasolina y les prendieron fuego» durante una serie de revueltas antigubernamentales, apunta el citado medio.

Los ejecutados, que según las autoridades también portaban armas blancas durante las protestas, fueron condenados además por conspiración contra la seguridad nacional, alteración del orden público y destrucción de bienes públicos y privados.

Con estas dos ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a al menos 26 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según datos de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan la cifra a más de 7.000 muertos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo recientemente que al menos 40 personas han sido ejecutadas en Irán desde enero por «razones de seguridad nacional».

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor cifra de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional. EFE

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