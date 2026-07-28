Irán ejecuta a dos manifestantes antigubernamentales

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La justicia iraní anunció este martes el ahorcamiento de dos hombres por cargos ligados a las protestas antigubernamentales de enero, mientras la prensa oficial informó que fueron ejecutados en una plaza pública.

«Las sentencias de muerte de Abolfazl Sepahi y Amir Hossein Safari fueron realizadas esta mañana», indicó la página web del poder judicial, Mizan Online.

La agencia noticiosa Mehr reportó que el ahorcamiento ocurrió en «una plaza en la ciudad de Malekshahr», en la provincia central de Isfahán, con presencia de público.

Los dos fueron declarados culpables de «atacar a policías con machetes y cuchillos, atándolos a señales de tránsito, lanzándolos al suelo, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego» el 8 de enero, según Mizan.

Agregó que fueron acusados de «moharebeh (librar una guerra contra Dios) al usar armas para crear miedo y terror», así como de «corrupción en tierra por cometer actos de severa interrupción del orden público y la seguridad en el país», entre otros.

A finales de diciembre, un movimiento de protesta iniciado por el alto costo de la vida derivó en grandes manifestaciones antigubernamentales que alcanzaron su auge el 8 y 9 de enero.

Las autoridades reportaron más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a «actos terroristas» orquestados por Estados Unidos e Israel, mientras organizaciones internacionales acusan a las fuerzas gubernamentales de disparar a los manifestantes.

Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Irán es el segundo país que más gente ejecuta, después de China.

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