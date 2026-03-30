Irán ejecuta a dos presos políticos, según ONG

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- La organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR) denunció este lunes la ejecución esta mañana en Irán de los presos políticos Akbar Daneshvarkar y Mohamad Tagavi Sangdeh, que habían sido sentenciados por rebelión armada.

El director de la ONG con sede en Oslo, Mohamad Amiry Moghaddam, informó en las redes sociales que ambos habían sido acusados de pertenecer a la opositora Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), considerada terrorista por Teherán.

Las autoridades iraníes los habían arrestado en enero y febrero respectivamente y fueron confinados en solitario, sometidos a tortura y denegado el acceso a un abogado, según IHR.

«Condenamos firmemente estas ejecuciones y alertamos de una potencial ola inminente de ejecuciones de prisioneros políticos bajo la sombra de la guerra», añadió la ONG, que manifestó su preocupación por que la república islámica explote las «condiciones de guerra» para hacer ejecuciones masivas en las cárceles y generar miedo.

«La principal y vital amenaza para este régimen no es la guerra, sino el pueblo de Irán que demanda un cambio», dijo.

Las autoridades iraníes ejecutaron el 19 de marzo a los tres primeros presos condenados por su participación en las protestas de enero, en las que supuestamente mataron a dos agentes de seguridad.

Irán es uno de los principales países del mundo en número de ejecuciones y en 2025 ahorcó a 1.500 personas, según datos de la ONU, lo que representa un aumento del 50 % de ahorcados respecto al año anterior. EFE

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