Irán ejecuta a hombre condenado por asesinato de un agente durante las protestas de 2022

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Teherán, 3 may (EFE).- Las autoridades iraníes ejecutaron este domingo a un hombre condenado por su presunta implicación en el asesinato de un agente de seguridad durante las protestas de 2022, desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini.

“La sentencia de muerte contra Mehrab Abdolahzadeh, considerado uno de los principales responsables del asesinato de Abás Fatemiyeh, fue ejecutada en la madrugada de hoy tras completarse los procedimientos legales”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El poder judicial indicó que el ejecutado, junto a otras personas, atacó al agente de seguridad en la localidad de Nushin Shahr, en Urmia, y lo golpearon duramente con “una barra metálica y cables” hasta causarle la muerte.

Según Mizan, Abdolahzadeh reconoció haber participado en las protestas y haber golpeado al agente de seguridad, por lo que fue condenado a la pena de muerte por el cargo de “corrupción en la tierra”, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo iraní.

Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, citó a una fuente informada que afirmó que Abdolahzadeh fue sometido a torturas para obtener una confesión forzada.

El tribunal condenó también a otros dos implicados en el caso, aunque, al ser menores de edad en el momento de los hechos, recibieron penas de prisión y reclusión en un centro de rehabilitación juvenil.

Irán ha recurrido ampliamente a la pena de muerte en casos relacionados con las protestas de 2022, desatadas por la muerte de Amini tras ser arrestada por no llevar bien puesto el velo islámico.

Estas manifestaciones fueron reprimidas duramente, lo que causó la muerte de unas 500 personas, mientras miles más fueron detenidas.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, lo que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ha acelerado las ejecuciones, especialmente por supuestos casos de espionaje o participación en las protestas antigubernamentales del año pasado.

Ayer fueron ahorcados dos hombres condenados por espionaje y cooperación de inteligencia con Israel. EFE

ash/alf