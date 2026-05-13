Irán ejecuta a otro preso condenado por colaborar con Israel

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Teherán, 13 may (EFE).- Las autoridades iraníes ejecutaron este miércoles a un preso condenado por supuestamente colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, en medio de una oleada de ahorcamientos en la República Islámica.

“Ehsan Afrasht fue ahorcado por espionaje a favor del régimen sionista, por mantenerse en contacto y colaborar con agentes del servicio de inteligencia del Mosad”, informó la agencia del Poder Judicial Mizan.

Según el relato del medio oficial, Afrasht recibió entrenamiento del Mosad, espió para el servicio israelí haciéndose pasar por taxista y más tarde trabajó para una compañía afiliada con el Ejército iraní para compartir información con Tel Aviv.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

El lunes las autoridades de Irán ejecutaron a Erfan Shakourzadeh por supuestamente actuar como espía de la CIA y el Mosad, y en la primera semana de mayo al menos otros cinco reos fueron ahorcados por el mismo motivo.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el estallido del conflicto bélico.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, la cifra más elevada desde 1989, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights (IHRNGO) y Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM). EFE

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