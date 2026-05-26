Irán ejecuta a un hombre acusado de colaborar con el Mosad israelí

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Las autoridades iraníes ejecutaron el martes a un hombre tras declararlo culpable de colaborar y espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, según anunció el poder judicial.

«Golamreza Jani Shekarab fue ejecutado por cargos de cooperación en materia de inteligencia y espionaje a favor del régimen sionista», informó el sitio web Mizan Online, vinculado al poder judicial, e indicó que su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La ejecución del martes es la última de una serie de ajusticiamientos llevados a cabo por la república islámica en casos relacionados con la seguridad tras el estallido de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Mizan describió a Shekarab como «uno de los principales líderes operativos del Mosad en el extranjero (…) que buscaba reclutar personas dentro del país» para realizar acciones en contra de la seguridad del país.

No quedó claro de inmediato cuándo fue detenido o condenado Shekarab.

Irán ejecutó el lunes a otro hombre tras declararlo culpable de llevar a cabo ataques armados durante las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto álgido en enero.

Irán es el segundo país del mundo que más ejecuciones lleva a cabo, solo por detrás de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

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