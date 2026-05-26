The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Irán ejecuta a un hombre acusado de colaborar con el Mosad israelí

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las autoridades iraníes ejecutaron el martes a un hombre tras declararlo culpable de colaborar y espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, según anunció el poder judicial.

«Golamreza Jani Shekarab fue ejecutado por cargos de cooperación en materia de inteligencia y espionaje a favor del régimen sionista», informó el sitio web Mizan Online, vinculado al poder judicial, e indicó que su condena fue confirmada por el Tribunal Supremo.

La ejecución del martes es la última de una serie de ajusticiamientos llevados a cabo por la república islámica en casos relacionados con la seguridad tras el estallido de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Mizan describió a Shekarab como «uno de los principales líderes operativos del Mosad en el extranjero (…) que buscaba reclutar personas dentro del país» para realizar acciones en contra de la seguridad del país.

No quedó claro de inmediato cuándo fue detenido o condenado Shekarab.

Irán ejecutó el lunes a otro hombre tras declararlo culpable de llevar a cabo ataques armados durante las protestas antigubernamentales que alcanzaron su punto álgido en enero.

Irán es el segundo país del mundo que más ejecuciones lleva a cabo, solo por detrás de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

rkh/dcp/pc/dbh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR