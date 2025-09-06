The Swiss voice in the world since 1935

Irán ejecuta a un hombre condenado por atacar a las fuerzas de seguridad

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las autoridades iraníes ejecutaron este sábado a un hombre condenado por un ataque que ocasionó la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad durante las multitudinarias manifestaciones de 2022, anunció el poder judicial.

Mehran Bahramian fue condenado a la pena capital por haber disparado contra un vehículo de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Semirom, en la provincia de Isfahán, lo que provocó la muerte de Mohsen Rezaei, un agente de seguridad, y dejó varios heridos, indicó Mizan Online, la agencia de noticias del poder judicial.

Los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2022, durante la ola de manifestaciones tras el fallecimiento mientras estaba arrestada de Mahsa Amini, una iraní de origen kurdo de 22 años detenida en septiembre de 2022 por violar supuestamente el código de vestimenta impuesto a las mujeres.

La sentencia del tribunal revolucionario de Isfahán fue confirmada por la Corte Suprema y la condena fue ejecutada este sábado al amanecer, conforme a los procedimientos legales, informó Mizan.

Cientos de personas murieron durante las manifestaciones de 2022, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. Miles de personas fueron arrestadas.

Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones, después de China, según organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional.

pdm/cab/pc/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR