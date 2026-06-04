Irán ejecuta a un hombre por la muerte de un policía durante unas protestas

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La justicia iraní anunció el miércoles la ejecución de un hombre acusado de asesinar a un policía durante las manifestaciones antigubernamentales de comienzos de año.

Desde los ataques de Israel y Estados Unidos que desencadenaron la guerra en Oriente Medio, la república islámica multiplicó las detenciones y ejecuciones vinculadas al conflicto, pero también a las protestas que sacudieron recientemente el país.

La agencia de noticias del poder judicial iraní, Mizan, informó el miércoles de que se había «aplicado la pena de muerte a Fathollah Avari, quien mató a un comandante de policía durante las manifestaciones de enero en Hamadán», en el oeste de Irán.

El comunicado no precisa ni la fecha de su detención, ni la de su juicio, ni la de su ejecución.

La justicia lo acusa de «haber apuñalado mortalmente a un comandante de policía en el costado».

Lo condenaron a muerte «en virtud del principio islámico de qisas», o ley del talión, que permite a la familia de la víctima exigir la ejecución, precisó Mizan.

A finales de diciembre, un movimiento de protesta inicialmente contra el alto costo de la vida se transformó en amplias manifestaciones antigubernamentales que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades reconocieron más de 3.000 muertos y atribuyeron la violencia a «actos terroristas» orquestados por Estados Unidos e Israel.

Oenegés con sede en el extranjero evocaron una represión de las autoridades que causó miles de muertos.

La organización Amnistía Internacional afirma que Irán es el país con más ejecuciones después de China.

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