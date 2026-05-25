Irán ejecuta a un hombre vinculado con las manifestaciones de enero

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Irán ejecutó el lunes a un hombre condenado por ataques armados durante las manifestaciones que sacudieron el país en enero, anunció la justicia iraní.

«Abás Akbari fue ahorcado esta mañana», indicó el sitio web del poder judicial, Mizan Online, presentándolo como «uno de los cabecillas armados» de las protestas en la provincia de Isfahán (centro).

Según esta fuente, «abrió fuego en la calle contra las fuerzas de seguridad» y atacó edificios oficiales y centros de salud en la ciudad de Nain.

Su condena se basaba en varios cargos, entre ellos el de «moharebeh», que significa librar una guerra contra Dios, y actos destinados, según las autoridades, a atentar contra el orden público y la seguridad nacional.

Fue ejecutado tras la confirmación de su pena por la Corte Suprema, según Mizan.

Antes de este ahorcamiento, trece hombres han sido ejecutados a raíz de las protestas de enero.

Las ejecuciones se han multiplicado en Irán desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, desencadenada a finales de febrero.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Irán es el país que más recurre a la pena capital después de China.

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