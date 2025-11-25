Irán ejecuta en público a un hombre condenado por violación

Irán ejecutó en público este martes a un hombre tras condenarlo por violar a dos mujeres en la provincia de Semnan, en el norte del país, informó el poder judicial.

La ejecución se llevó a cabo en la ciudad de Bastam después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena, de acuerdo con el medio oficial del órgano judicial Mizan Online.

Las autoridades provinciales afirmaron que el hombre había «engañado a dos mujeres y las había violado mediante el uso de la fuerza y la coacción», utilizando «intimidación y amenazas» para infundirles miedo por el daño a su reputación.

La identidad del condenado y la fecha de su sentencia no fueron reveladas.

La República Islámica, que lleva a cabo estos procedimientos mediante ahorcamiento, es el segundo país del mundo con más ejecuciones después de China, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

La mayoría de ellas tienen lugar en prisiones, aunque ocasionalmente se producen ahorcamientos públicos.

