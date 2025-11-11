Irán ejecuta en público a un hombre por el asesinato de un médico

Las autoridades iraníes ejecutaron en público este martes a un hombre condenado por el asesinato de un médico en el suroeste del país, informó el poder judicial.

«La sentencia de qisas (ley de retribución) para el asesino del Dr. Davoudi (…) se ejecutó en público esta mañana en Yasuj», capital de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad, informó el medio oficial del órgano judicial, Mizan Online.

La sentencia se dictó tras una evaluación de la salud mental del acusado y la confirmación de la pena por parte del Tribunal Supremo, aseguró.

«La ejecución de esta sentencia es un mensaje para aquellos que buscan perturbar la seguridad de la sociedad y los ciudadanos», afirmó el fiscal provincial Vahid Mousavian, según Mizan.

Irán, que lleva a cabo estos procedimientos mediante ahorcamiento, es el segundo país del mundo con más ejecuciones después de China, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

La mayoría de ellas tienen lugar en prisiones, aunque ocasionalmente se producen ahorcamientos públicos.

