Irán eleva a 111 los «drones enemigos» abatidos desde el inicio de la guerra

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Teherán, 13 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán elevó este viernes a 111 el total de drones «enemigos» derribados en su territorio desde el inicio el pasado 28 de febrero de la guerra lanzada contra el país por EE.UU. e Israel.

La cifra se incrementó tras interceptar y destruir un dron ‘MQ-9 Reaper’ armado este viernes en Firuzabad, en la provincia sureña de Fars, y abatir otra aeronave no tripulada en los cielos de Tabriz, en el extremo noroeste, con su sistema de defensa aérea.

Según la agencia de noticias Tasnim, que citó al departamento de relaciones públicas de la Guardia Revolucionaria, el Ejército iraní informó por separado de haber derribado otros cinco drones en las últimas 48 horas.

Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas por EE.UU. ni Israel, ni por fuentes independientes.

Hoy mismo, Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel en una ofensiva conjunta con su aliado libanés Hizbulá, que hizo sonar las alarmas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades israelíes.

Por el momento no se han registrado heridos de gravedad y solo se ha informado de la caída de fragmentos de misiles interceptados en algunas zonas, que han provocado incendios.

Los ataques de Irán se producen después de intensos bombardeos de Israel y Estados Unidos desde primeras horas de este viernes contra más de una decena de ciudades iraníes, especialmente la capital, Teherán. EFE

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