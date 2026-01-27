Irán emite “confesiones” de manifestantes que grupos de DD.HH. condenan como “forzadas”

Teherán, 27 ene (EFE).- Los medios iraníes ha emitido casi un centenar de “confesiones” de supuestos terroristas que participaron en las protestas que han sacudido Irán y que grupos de derechos humanos califican de “forzadas” y “vídeos de propaganda”.

“Pido disculpas a los habitantes de Zanjan (noroeste) por sembrar el caos en la ciudad y aterrorizar a los mujeres y los niños”, dijo un detenido en un video emitido por la agencia Tasnim hace unos días.

En el video aparece el detenido solo con la cara pixelada mientras “confiesa” que quemó la motocicleta de un miembro de la milicia islámica basiji.

Una mujer, con el rostro también pixelado, “confesó” haber liderado los disturbios y portar un machete en la sureña ciudad de Shushtar, donde fue testigo de cómo terroristas mataron a un joven en la televisión estatal IRIB.

“Elementos terroristas y alborotadores desnudaron a un joven de 17 años y le prendieron fuego”, dice la mujer en el vídeo emitido hace dos días.

Casi un centenar de vídeos similares han sido emitidos en medios estatales como la televisión IRIB, Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, o la agencia Mehr, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

“Se ha recibido información de que los detenidos han sido obligados a realizar confesiones falsas transmitidas por televisión, lo que reforzaba la narrativa del Estado de que los manifestantes eran criminales peligrosos”, indicó el organismo en una sesión especial dedicada a Irán en Ginebra.

Amnistía Internacional, por su parte, calificó las imágenes de «videos de propaganda» y aseguró haber recibido información de que «las autoridades están obligando a los detenidos a firmar declaraciones que no se les ha permitido leer y a realizar confesiones forzadas de delitos que no cometieron, así como de actos pacíficos de disidencia”.

El alto número de “confesiones” emitidas supera con creces las del pasado. Entre 2010 y 2020 se emitieron 350 confesiones forzadas en medios estatales, según el grupo de activistas Justicia para Irán.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial, pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión. La República Islámica ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU. informan de 6.126 fallecidos.EFE

