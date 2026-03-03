Irán entierra a las niñas de Minab e Israel sigue bombardeos, en el cuarto día de guerra

4 minutos

Redacción internacional, 3 mar (EFE).- En el cuarto día de guerra contra Irán, Israel ha aumentado su presencia militar en Líbano, mientras sus aviones han seguido bombardeando objetivos iraníes.

Mientras, el número de muertos en Irán desde que comenzó la ofensiva asciende ya a 787, según datos de la Media Luna Roja. Además, la ONU ha pedido que se investigue el ataque contra la escuela de niñas de Minab, el pasado sábado, donde al menos murieron 165 de ellas, porque puede constituir un crimen de guerra. Las niñas han sido enterradas hoy.

Estas son algunas claves del cuarto día de guerra:

Los muertos en Irán

– La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado 28 de febrero. Entre ellos, el fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí, que tomó la «elección consciente» de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo este martes el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

Las niñas de la escuela de Minab

– En Ginebra, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió una investigación «rápida, imparcial y exhaustiva» del ataque a la escuela de Minab, en el sur de Irán, el primer día de la guerra de EE.UU. e Israel contra ese país, anunció la portavoz de su oficina Ravina Shamdasani.

«Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador» de los últimos días, añadió este martes la portavoz, quien pidió la investigación de un hecho que puede equivaler a un «crimen de guerra»,

Centenares de personas despidieron hoy a 165 niñas, maestros y padres que murieron el sábado en un ataque a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa.

Los ataques en Irán

– El Ejército israelí informó este martes de que anoche bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, arrojando «decenas de municiones» contra la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales. La Fuerza Aérea de Israel ha llevado a cabo más de 1.000 incursiones aéreas.

Israel en el Líbano

– El Ejército libanés se ha retirado de varias de sus posiciones en la frontera de facto con Israel, después de que las fuerzas israelíes decidieran tomar nuevas áreas del sur del Líbano, donde ya mantenían ocupadas varias colinas desde la última guerra. El portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó este martes una orden de evacuación para 83 localidades del sur del Líbano.

Los europeos van definiendo su postura

– Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota. Esta contribución se suma al despliegue por parte de Grecia de cuatro cazas y dos fragatas para defender a la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).

Amazon y la embajadas de EEUU en la zona

– Tres instalaciones del servicio de almacenamiento en la nube de Amazon en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin están «significativamente deterioradas» y han tenido que interrumpir sus servicios tras ser golpeadas por drones en las últimas horas, informó este martes el gigante estadounidense del comercio electrónico.

Mientras, Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv.

La economía

El precio del gas natural sigue disparado este martes y registra una fuerte revalorización del 45 %, hasta superar los 63 dólares por megavatio hora (MWh), lo que supone nuevos máximos desde febrero de 2025. EFE

int-lab/ah