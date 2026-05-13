Irán entra en el día 75 de bloqueo de su internet, el más largo registrado

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Redacción Internacional, 13 may (EFE).- El bloqueo que las autoridades iraníes mantienen sobre el acceso al Internet global entra en su día 75 y es ya el más largo de este tipo del que hay registro, superando los 72 días que duró el que las autoridades birmanas impusieron durante el golpe de febrero de 2021, según informó la organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.

El director de NetBlocks, Alp Toker, indicó a EFE que «el apagón de Irán es el apagón nacional más largo del que hay registro, y el más largo de este tipo en una sociedad conectada digitalmente», superando a Birmania y desde hace ya varias semanas a Sudán.

Según registros de la organización, los apagones más largos tras Irán y Birmania se produjeron en Sudán en junio de 2019 (36 días) y en octubre de 2021 (25 días), mientras que el quinto en duración lo aplicó también Irán durante las protestas de enero, al desconectar internet durante 20 días.

NetBlocks sí tiene registros de otros incidentes en lugares donde el acceso a internet no estaba disponible de forma generalizada como en Corea del Norte o Libia.

«Esta censura digital ha provocado especulación y un deterioro de la seguridad digital, ya que los planes de internet ‘pro’ respaldados por el gobierno y las listas blancas selectivas están dando lugar a vigilancia, corrupción y estafas», señaló la organización al referirse al apagón de Irán.

El país persa ha optado por un acceso a internet por niveles, pasando de ser un derecho público a convertirse en un servicio limitado y costoso, en un modelo que algunos medios describen ya como «internet por clases».

Bajo el nombre de «internet Pro», las autoridades han puesto en marcha un sistema aprobado en instancias superiores al Gobierno, como el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cuya implementación ha sido encargada al Centro Nacional del Ciberespacio.

El resultado, según el periódico Shargh, es un esquema de acceso desigual no solo entre quienes tienen conexión y quienes no, sino también entre los propios beneficiarios.

El propio Gobierno iraní ha criticado «cualquier forma de restricción o discriminación» en el acceso a internet, aunque estas decisiones están vinculadas a organismos relacionados con la seguridad nacional.

La discriminación ya existía previamente, ya que algunos usuarios, especialmente altos cargos políticos, cuentan con lo que se conoce como «tarjetas blancas», con acceso a internet sin censura y que, en tiempos de corte de las conexiones, siguen funcionando, lo que genera malestar entre la población. EFE

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