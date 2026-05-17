Irán entrega nueva propuesta a Pakistán para reanudar negociación con EE.UU., según medios

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Teherán, 17 may (EFE).- Irán entregó un nuevo paquete de propuestas al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su visita oficial a Teherán, en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y EE.UU., según informaron medios iraníes este domingo.

El medio Iran Nuances reportó que la propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada y las condiciones planteadas recientemente por Estados Unidos, y que fue entregada a Naqvi, quien llegó ayer de visita a la capital iraní.

El ministro paquistaní del Interior se reunió hoy con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, quien fue jefe negociador de Irán en las negociaciones directas de paz con EE.UU., celebradas el 11 y 12 de abril en Islamabad.

Según la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, EE.UU. ha presentado cinco condiciones a Irán a través de Pakistán, que exigen a la República Islámica la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % y le permiten mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Washington asegura que no pagará ningún tipo de compensación a Irán por los daños de guerra ni desbloqueará siquiera el 25 % de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán.

Asimismo, indicó que EE.UU. condiciona el cese de la guerra en todos los frentes al desarrollo de las negociaciones con Irán.

Teherán había planteado la semana pasada a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento de las sanciones impuestas en su contra, la liberación de fondos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz antes de comenzar una negociación sobre su programa nuclear.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la propuesta de Irán como un «pedazo de basura» y afirmó que la tregua entre las partes, vigente desde el 8 de abril, era «increíblemente frágil».

Aún así, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo el viernes, al margen de la reunión ministerial de los BRICS en Nueva Delhi, que pese al estancamiento de las negociaciones formales ambos países aún intercambian mensajes. EFE

ash/pcc