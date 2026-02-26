The Swiss voice in the world since 1935

Irán entrega una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Teherán, 26 feb (EFE).- Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní, informó este jueves la agencia oficial IRNA.

“La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán”, informó el medio estatal iraní. EFE

ash-jlr/rml

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR